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BBP'nin Genel Başkanı 1. sıradan aday!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye, AK Parti'nin milletvekili aday listesinde Ankara 2. bölge 1. sıradan yer verildi.

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24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılacak siyasi partiler, milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sundu. Buna göre, AK Parti'nin milletvekili aday listesinde BBP'li 18 isim de bulunuyor.

BBP'NİN GENEL BAŞKANI 1. SIRADAN ADAY

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Ankara 2. bölge 1. sıradan, BBP Genel Başkan Yardımcıları Remzi Çayır Diyarbakır 7. sıradan, Ahmet Yelis Bursa 2. bölge 7. sıradan, Yaşar Sayan Sivas 5. sıradan, Ali Keser 6. sıradan ve Ahmet Gürhan İzmir 1. bölge 8. sıradan milletvekili adayı gösterildi. BBP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyeleri Ahmet Namık Akdoğan Eskişehir 5. sıradan, Mustafa Arabul İstanbul 2. bölge 20. sıradan, Osman Tüfekçi Kocaeli 10. sıradan ve BBP Kurucular Kurulu Üyesi Mustafa Semerci Denizli 6. sıradan milletvekili adayı olarak listelerde yer buldu.

İSTANBUL İL BAŞKANI DA 1. SIRADAN ADAY

BBP İstanbul İl Başkanı Mustafa Mican İstanbul 1. bölge 23. sıradan, BBP Gaziantep İl Başkanı İhsan Kaya Gaziantep 11. sıradan, BBP Kayseri İl Başkanı Ali Saraçoğlu Kayseri 8. sıradan, BBP Konya İl Başkanı Osman Seçgin 14. sıradan, BBP İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz İzmir 2. bölge 8. sıradan aday gösterildi. Ayrıca, AK Parti'nin YSK'ye iletilen aday listesinde, eski Alperen Ocakları genel başkanları Tuna Koç Ankara 3. bölge 7. sıradan, Ahmet Tarık Sarı Aydın 6. sıradan ve Oya Eren ise İstanbul 3. bölge 25. sıradan aday oldu.

Bugün 09:39 TSİ - Gündem

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