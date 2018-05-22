Canan Dağdeviren, Körfez Ticaret Odası’na geliyor

Körfez Ticaret Odası’nın sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında gerçekleştireceği konferansta Canan Dağdeviren Kocaeli’den Harvard’a olan bilimsel yolculuğu ve çığır açan çalışmaları hakkında merak edilenleri Körfez halkı ile paylaşacak.Gerçekleşecek konferans ile ilgili konuşan Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ‘’ Körfez Ticaret Odası olarak ilçemizde sadece ticari faaliyetlerde değil ilçemizin ve üyelerimizin gelişimine yönelik çalışmalarda da öncü kurumların başında geliyoruz. Bu kapsamda dünyanın önde gelen ‘’bilim insanlarından’’ olan ilçemizi, ülkemizi dünyada en iyi şekilde temsil eden Canan Dağdeviren’i odamızda ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz gerçekleştireceğimiz konferansa tüm öğrenciler ve halkımız davetlidir’’ dedi.

CANAN DAĞDEVİREN KİMDİR?

Harvard Üniversitesi’nin Genç Akademi üyeliğine seçilen ilk Türk bilim kadını olan Canan Dağdeviren, ilk ve orta eğitimini Kocaeli'nde tamamladı. 2007’de Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programındaki yüksek lisans eğitimini 2009'da tamamladı ve aynı yıl Fulbright bursu kazanarak UIUC'da Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümünde doktora eğitimine başladı. Bu süreçte esnek ve katlanabilir, deri üstüne yapıştırılabilir veya giyilebilir elektronik aletler üzerine çalışmalar gerçekleştirdi. Medikal teknoloji alanında çalışarak pilsiz çalışan giyilebilir bir kalp çipi (PZT MEH) ve cilt kanserini teşhis eden bir cihaz geliştirdi. Forbes'in 30 Yaş Altı Bilim İnsanı listesinde de yer aldı.