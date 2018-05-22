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İşçi kıyımı yapan fabrikadan görülmemiş uygulama!

Türkiye'nin tanınmış kozmetik tekellerinden Flormar'da sendika ve işçi düşmanı uygulamalar devam ediyor. İşçilerin Petrol İş sendikasında örgütlenmesinden rahatsız olan Flormar'ın patronları, bugüne dek 115 işçiyi işten çıkardı. İşçiler Flormar'ın Gebze'deki fabrikası önünde direnişlerini sürdürüyor.

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Hafta sonu çalışma olmayan Flormar'da direnişte olan işçiler bu sabah fabrika önünde geldiklerinde, patronların yaptığı düşmanlığın bir yenisi ile karşılaştılar. Fabrika önünde direnişte olan işçiler, fabrika giriş kapısının üç metrelik bir branda ile kapatıldığını, fabrika etrafının dikenli telle çevrelendiğini fark ettiler. Branda ve dikenli tellerden dolayı tepki gösteren direnişteki işçiler, "Bu kadar da işçi düşmanlığı yapılmaz. Hepimiz insanız ve içerideki arkadaşların bizi görmelerini engellemeye çalışıyorlar" dedi.

FABRİKA YÖNETİMİ BUGÜN TOPLANTI YAPACAK

İşlerine son verildikten sonra işçilere herhangi bir tazminat ödemeyen Flormar yönetimi, 115 kişinin işten atılması konusunda da, basına "Kavga çıkardılar" diyerek gerçeği yansıtmayan bir açıklamada bulunmuştu. Bugün öğle saatlerine doğru fabrika yönetiminin, taşeron firmalar aracılığıyla, atılan işçilerin yerine taşeron işçisi alımlarına başladığı görüldü. İş görüşmesine gelen taşeron işçilerine direnişteki işçiler çağrı yaparak, "Hepimiz işçiyiz, biliyoruz sizin de işe ihtiyacınız var gelin beraber mücadele edelim ve bu sömürüye karşı birleşelim" dedi. Fabrika yönetimi bugün İşkur ve SGK yetkilileri ile bir toplantı yapacak. Kaynak: Haber Sol

Bugün 09:57 TSİ - Gündem

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