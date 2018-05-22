Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak sabah evinde rahatsızlanması üzerine eşi Teslime Karabacak, Darıca Gençlerbirliği Başkanı Mücahit Vural'a haber verdi. Mücahit Vural tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Şükrü Karabacak'ın safra kesesi rahatsızlığı olduğu belirlendi. Şükrü Karabacak'ın ameliyatla safra kesesi alındı. Hastanede yatan Şükrü Karabacak'ı, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan, Müftü Muharrem Bilgiç, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu, muhtarlar ve belediye birim müdürleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Bugün 10:08 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 12:19 TSİ )
Darıca Belediye Başkanı ameliyat oldu
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Şükrü Karabacak'ın ameliyatla safra kesesi alındı.
Haber albümü için resme tıklayın
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz