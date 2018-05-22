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Darıca Belediye Başkanı ameliyat oldu

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Şükrü Karabacak'ın ameliyatla safra kesesi alındı.

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Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak sabah evinde rahatsızlanması üzerine eşi Teslime Karabacak, Darıca Gençlerbirliği Başkanı Mücahit Vural'a haber verdi. Mücahit Vural tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Şükrü Karabacak'ın safra kesesi rahatsızlığı olduğu belirlendi. Şükrü Karabacak'ın ameliyatla safra kesesi alındı. Hastanede yatan Şükrü Karabacak'ı, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan, Müftü Muharrem Bilgiç, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu, muhtarlar ve belediye birim  müdürleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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