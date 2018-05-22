Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nun Kartepe gişeleri çıkışında uygulama noktası oluşturdu. Kontrol amaçlı durdurulan bir TIR'da dedektör köpekle yapılan aramada, dorsede yüklü inşaat iskele boruları içerisine gizlenmiş 930 paket halinde 129 kilogram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan S.T, M.S.K. ve A.B. gözaltına alındı.
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Uyuşturucuyu öyle bir yere gizlemişler ki... Şeytanın bile aklına gelmez!
Kartepe'de durdurulan TIR'ın dorsesinde yapılan aramada, inşaat iskele borularına gizlenmiş 129 kilogram eroin bulundu.
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Bugün 10:14 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz