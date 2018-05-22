Uyuşturucuyu öyle bir yere gizlemişler ki... Şeytanın bile aklına gelmez!

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nun Kartepe gişeleri çıkışında uygulama noktası oluşturdu. Kontrol amaçlı durdurulan bir TIR'da dedektör köpekle yapılan aramada, dorsede yüklü inşaat iskele boruları içerisine gizlenmiş 930 paket halinde 129 kilogram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan S.T, M.S.K. ve A.B. gözaltına alındı.