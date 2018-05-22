Olay, 13.30 sularında Gebze Gaziler Mahallesi 1751 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bahçeden kedi sesi duyan mahalle sakinleri bahçeye geldiklerinde kedinin kafasını tellere sıkışmış olduğunu gördü. Kendi imkanlarıyla kediyi kurtaramayan mahalleli, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kafası sıkışan kediyi kurtarmak için hummalı bir çalışma başlattı.
Ekipler kediye zarar vermemek için tel makas ile telleri gevşetti. Acı içinde miyavlayan yavru kedi, tellerin gevşemesi üzerine sıkıştığı yerden kurtuldu. Kurtarılan kedi daha hızla gözden kayboldu.
Kafası tellere sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Gezbe'de bahçe tellerine kafası sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, 13.30 sularında Gebze Gaziler Mahallesi 1751 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bahçeden kedi sesi duyan mahalle sakinleri bahçeye geldiklerinde kedinin kafasını tellere sıkışmış olduğunu gördü. Kendi imkanlarıyla kediyi kurtaramayan mahalleli, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kafası sıkışan kediyi kurtarmak için hummalı bir çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz