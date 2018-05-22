İzmit DSİ galibiyetle bitirdi: 47-4

Maçın başından sonuna kadar üstün olan İzmit DSİ, rakibini 6 sayı farkla, 47-41’lik skorla mağlup etti ve sezonu galibiyetle kapadı. Semih Baydar’ın çalıştırdığı İzmit DSİ’de, Ada 20 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Ada’ya Gökhan da 12 sayı ile destek verdi. Zafer Çakal’ın çalıştırdığı İzmit Spor’da 24 sayı atan Eren’in gayreti takımı için yeterli olmadı.
İZMİT DSİ SPOR: 47 İZMİTSPOR: 41
SALON: ATATÜRK
HAKEMLER: Muhammed Tübek **, Berkcan Kırca **
İZMİT DSİ SPOR: Yakup **, Mehmet **(2), Yiğit **(4), İbrahim **, Fehim **(6), Bilal **, Ada ****(20), Gökhan ***(13), Berk **(2), Eren **
İZMİTSPOR: Eren ****(24), Enes **(5), Ege **, Serdar **, Yusuf **, Burak **, Yahya **(8), Ahmet **, Kerem **, Mustafa **(4)
- PERİYOT: 14-4
- PERİYOT: 24-16
- PERİYOT: 37-24
MAÇ SONUCU: 47-41
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz