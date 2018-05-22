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Bugün 10:45 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:47 TSİ )

İzmit DSİ galibiyetle bitirdi: 47-4

Kocaeli U-12 Basketbol Ligi’nin son haftasında, iddiası olmayan iki takım İzmit DSİ ile İzmit Spor, İzmit Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

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Maçın başından sonuna kadar üstün olan İzmit DSİ, rakibini 6 sayı farkla, 47-41’lik skorla mağlup etti ve sezonu galibiyetle kapadı. Semih Baydar’ın çalıştırdığı İzmit DSİ’de, Ada 20 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Ada’ya Gökhan da 12 sayı ile destek verdi. Zafer Çakal’ın çalıştırdığı İzmit Spor’da 24 sayı atan Eren’in gayreti takımı için yeterli olmadı.

İZMİT DSİ SPOR: 47 İZMİTSPOR: 41

SALON: ATATÜRK

HAKEMLER: Muhammed Tübek **, Berkcan Kırca **

İZMİT DSİ SPOR: Yakup **, Mehmet **(2), Yiğit **(4), İbrahim **, Fehim **(6), Bilal **, Ada ****(20), Gökhan ***(13), Berk **(2), Eren **

İZMİTSPOR: Eren ****(24), Enes **(5), Ege **, Serdar **, Yusuf **, Burak **, Yahya **(8), Ahmet **, Kerem **, Mustafa **(4)

  1. PERİYOT: 14-4
  2. PERİYOT: 24-16
  3. PERİYOT: 37-24

MAÇ SONUCU: 47-41

Bugün 10:45 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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