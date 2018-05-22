Kocaeli Gelişim 2.yarı sonuca gitti: 38-35

3 grupta toplam 14 takımın mücadele ettiği liginin ilk hafta maçında Kocaeli Hanibal Spor Kulübü ile Kocaeli Gelişim, İzmit Atatürk Spor Salonu’nda karşılaştı. Özellikle son çeyrekte oldukça etkili olan Kocaeli Gelişim maçı 38-35 kazanarak galibiyet ile tanıştı. Kocaeli Gelişim’de Yiğitcan attığı 18 sayı ile maçın yıldızı oldu. Yiğit’e Yağız da 8 sayı ile katkı verdi. Hanibal’da ise Efe 11, Burak da 6 sayı ile oynadı.
KOCAELİ GELİŞİM: 38 HANİBAL SPOR KULÜBÜ: 35
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Muhammed Tübek **, Umut Korkut
KOCAELİ GELİŞİM: Yiğitcan ****(18), Kuzey, Önder **(2), Ufuk **, Mehmet **(3), Umut **, Ahmet **(2), Kerem Eryıldırım **, Yağız ***(8), Kerem Onbaş **(1)
HANİBAL SPOR KULÜBÜ: Ege **(4), Efe **(11), Eren (2)**, Musa **(4), Asil **(1), Burak **(6), Zeki, Ertuğrul, Fırat **(2), Muhammet, Deniz, Ömer **(2)
1. PERİYOD: 10-9
2. PERİYOD: 19-27
3. PERİYOD: 32-34
MAÇ SONUCU: 38-35
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz