Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 10:47 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:49 TSİ )

Kocaeli Gelişim 2.yarı sonuca gitti: 38-35

Kocaeli U-11 Basketbol Ligi’nde sezon başladı.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

3 grupta toplam 14 takımın mücadele ettiği liginin ilk hafta maçında Kocaeli Hanibal Spor Kulübü ile Kocaeli Gelişim, İzmit Atatürk Spor Salonu’nda karşılaştı. Özellikle son çeyrekte oldukça etkili olan Kocaeli Gelişim maçı 38-35 kazanarak galibiyet ile tanıştı. Kocaeli Gelişim’de Yiğitcan attığı 18 sayı ile maçın yıldızı oldu. Yiğit’e Yağız da 8 sayı ile katkı verdi. Hanibal’da ise Efe 11, Burak da 6 sayı ile oynadı.

KOCAELİ GELİŞİM: 38 HANİBAL SPOR KULÜBÜ: 35

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Muhammed Tübek **, Umut Korkut

KOCAELİ GELİŞİM: Yiğitcan ****(18), Kuzey, Önder **(2), Ufuk **, Mehmet **(3), Umut **, Ahmet **(2), Kerem Eryıldırım **, Yağız ***(8), Kerem Onbaş **(1)

HANİBAL SPOR KULÜBÜ: Ege **(4), Efe **(11), Eren (2)**, Musa **(4), Asil **(1), Burak **(6), Zeki, Ertuğrul, Fırat **(2), Muhammet, Deniz, Ömer **(2)

1. PERİYOD: 10-9

2. PERİYOD: 19-27

3. PERİYOD: 32-34

MAÇ SONUCU: 38-35

Bugün 10:47 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
İzmit FK’da Abdullah Zorlu dönemi sona eriyor mask
İzmit FK’da Abdullah Zorlu dönemi sona eriyor
Bayraktutar: Kupalara değil gençliğe hizmet ediyoruz mask
Bayraktutar: Kupalara değil gençliğe hizmet ediyoruz
Kocaeli Hanibal’a şapka çıkarın: 42-49 mask
Kocaeli Hanibal’a şapka çıkarın: 42-49
Tavşantepe’de Karayel başkanlığı bıraktı mask
Tavşantepe’de Karayel başkanlığı bıraktı
Futbolcular iyi çalıştırılmalı mask
Futbolcular iyi çalıştırılmalı
KOCAELİ BASKET Türkiye şampiyonu oldu: 81-74 mask
KOCAELİ BASKET Türkiye şampiyonu oldu: 81-74
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu mask
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu
İftar saatine dikkat! Şiddetli geliyor... mask
İftar saatine dikkat! Şiddetli geliyor...
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu! mask
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu!
CHP’de liste belli oldu! mask
CHP’de liste belli oldu!
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var... mask
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var...
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku! mask
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku!

GALERİ

Tramvayda anons ile evlilik teklifi mask
Tramvayda anons ile evlilik teklifi
Komşuda fabrika yangını! mask
Komşuda fabrika yangını!
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu! mask
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu!
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar mask
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar
CHP’den marşlı kutlama mask
CHP’den marşlı kutlama
Gölcük Belediyesi'nden gazetecilere geleneksel iftar mask
Gölcük Belediyesi'nden gazetecilere geleneksel iftar
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL