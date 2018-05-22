Kocaeli Gelişim 2.yarı sonuca gitti: 38-35

3 grupta toplam 14 takımın mücadele ettiği liginin ilk hafta maçında Kocaeli Hanibal Spor Kulübü ile Kocaeli Gelişim, İzmit Atatürk Spor Salonu’nda karşılaştı. Özellikle son çeyrekte oldukça etkili olan Kocaeli Gelişim maçı 38-35 kazanarak galibiyet ile tanıştı. Kocaeli Gelişim’de Yiğitcan attığı 18 sayı ile maçın yıldızı oldu. Yiğit’e Yağız da 8 sayı ile katkı verdi. Hanibal’da ise Efe 11, Burak da 6 sayı ile oynadı.

KOCAELİ GELİŞİM: 38 HANİBAL SPOR KULÜBÜ: 35

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Muhammed Tübek **, Umut Korkut

KOCAELİ GELİŞİM: Yiğitcan ****(18), Kuzey, Önder **(2), Ufuk **, Mehmet **(3), Umut **, Ahmet **(2), Kerem Eryıldırım **, Yağız ***(8), Kerem Onbaş **(1)

HANİBAL SPOR KULÜBÜ: Ege **(4), Efe **(11), Eren (2)**, Musa **(4), Asil **(1), Burak **(6), Zeki, Ertuğrul, Fırat **(2), Muhammet, Deniz, Ömer **(2)

1. PERİYOD: 10-9

2. PERİYOD: 19-27

3. PERİYOD: 32-34

MAÇ SONUCU: 38-35