Körfez’in Yıldızları Kağıt’ı devirdi: 37-31

Kocaeli U-13 Basketbol Ligi C Grubu’nda mücadele eden Körfez’in Yıldızları ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor takımları İzmit Atatürk Spor Salonu’nda karşılaştı. Maçı 37-31 kazanan Körfez’in yıldızları 2 puanın sahibi oldu. İki takım arasındaki ilk maçı da Körfez’in Yıldızları 18 sayı farkla 51-33 kazanmasını bilmişti.