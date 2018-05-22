Kocaeli U-13 Basketbol Ligi C Grubu’nda mücadele eden Körfez’in Yıldızları ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor takımları İzmit Atatürk Spor Salonu’nda karşılaştı. Maçı 37-31 kazanan Körfez’in yıldızları 2 puanın sahibi oldu. İki takım arasındaki ilk maçı da Körfez’in Yıldızları 18 sayı farkla 51-33 kazanmasını bilmişti.
Bugün 10:48 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:55 TSİ )
Körfez’in Yıldızları Kağıt’ı devirdi: 37-31
Kocaeli U-13 Basketbol Ligi C Grubu’nda mücadele eden Körfez’in Yıldızları ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor takımları İzmit Atatürk Spor Salonu’nda karşılaştı.
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Bugün 10:48 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz