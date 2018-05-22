Adnan Sak, dede oldu

Emekli denizci olan ve dünyanın dört bir yanını gezmiş olan Sak’ın kızı Zeynep hanım ve eşi Süleyman Ulgac, ana-baba olmanın sevinci yaşarken, Adnan Sak ve Güler Sak da anneanne ve dede olmamın tadını çıkarıyor. Bebeğe Tuğra Alp ismi verildi. Minik bebeğe Allah’tan uzun ömür diliyor, Adnan ve Güler Sak’a gözünüz aydın diyoruz.