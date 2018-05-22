Emekli denizci olan ve dünyanın dört bir yanını gezmiş olan Sak’ın kızı Zeynep hanım ve eşi Süleyman Ulgac, ana-baba olmanın sevinci yaşarken, Adnan Sak ve Güler Sak da anneanne ve dede olmamın tadını çıkarıyor. Bebeğe Tuğra Alp ismi verildi. Minik bebeğe Allah’tan uzun ömür diliyor, Adnan ve Güler Sak’a gözünüz aydın diyoruz.
Bugün 10:55 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:57 TSİ )
Adnan Sak, dede oldu
Dilovası Belediyespor’da görev yaparken geniş kitleyi kulüp çevresinde toplayan Adnan Sak dede oldu.
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Bugün 10:55 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz