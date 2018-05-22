Bocce Bowling ve Dart Federasyonu yönetimi tarafından açılan Dart eğitimini başarıyla tamamlayan Şükür, kendisi için yeni olan spor alanının eğitimini tamamlayarak antrenör oldu. Her zaman kendisini yenileyerek, çok farklı bir spor alanlarında eğitim alarak, sporun içinde olmak istediğini söyleyen Şükür, kendisini hiçbir zaman tekrarlamayı sevmediğini, yeniliklerden, yeni spor alanlarında olmaktan yana olduğunu ifade etti.
Bugün 10:56 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:57 TSİ )
Rıdvan Şükür antrenör oldu
Dağcı ve Doğa sporcusu Rıdvan Şükür, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu’nun İzmit’te düzenlediği Dart Antrenörlüğü kursunu başarıyla bitirerek belgesini aldı.
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Bugün 10:56 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz