Rıdvan Şükür antrenör oldu

Bocce Bowling ve Dart Federasyonu yönetimi tarafından açılan Dart eğitimini başarıyla tamamlayan Şükür, kendisi için yeni olan spor alanının eğitimini tamamlayarak antrenör oldu. Her zaman kendisini yenileyerek, çok farklı bir spor alanlarında eğitim alarak, sporun içinde olmak istediğini söyleyen Şükür, kendisini hiçbir zaman tekrarlamayı sevmediğini, yeniliklerden, yeni spor alanlarında olmaktan yana olduğunu ifade etti.