Starbos iyi yolda: 7-5

Bir birinden güçlü takımlar müthiş bir şekilde mücadele ediyor. Uzuntarla Osmanlı Et Mangal ile Starbos takımlar arasındaki maç çok çekişmeli geçti. Mücadeleyi 7-5 kazanan Starbos 3 puanın sahibi oldu.

TEMPO HİÇ DÜŞMEDİ

Maşukiyesporlu futbolcuların yer aldığı Starbos’a galibiyeti getiren golleri Osman Dinçay (2), İbrahim Kılıç, Kadir Bozdağ, Gökhan Özdin, Oğulcan Enür ve Sabri Yıldız attı. Kocaelispor formaları ile sahada adeta parlayan Uzuntarla Osmanlı Et Mangal’ın gollerini ise Kaan Demirci (2), Ferdi Gülaslan (2) ve Barış attı.

STARBOS: 7 UZUNTARLA ET MANGAL: 5

STAT: Derince

STARBOS: Batuhan Aydemir**, Hasan Mut** (Gökhan Top****), Semih Can** (İsmail Ejderdoğlu**), İbrahim Kılıç*** (Alper Uzun***), Kadir Bozdağ*** (Güneş Aykaç**), Gökhan Özdin*** (Osman Dinçay***), Oğulcan Enür*** (Sabri Yıldız***)

UZUNTARLA ET MANGAL: Özgür Balaş**, Adil Kalender**, Aykut Şahin***, Barış***, Ferdi Gülaslan***, Ali Aydın**, Murat Taşkın**

GOLLER: Osman (2), İbrahim, Kadir, Gökhan, Oğulcan, Sabri (Starbos) Kaan (2), Ferdi (2) Barış (Uzuntarlar)