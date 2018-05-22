Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 11:07 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:09 TSİ )

Müthiş maç Perde Dünyası’nın: 7-6

8. Esnaflar Futbol Turnuvası’nda Perde Dünyası ile Derince Gençlik Yıldız & Köşe takımları kıran kırana bir maç yaptı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Maç boyunca heyecanın eksik olmadığı karşılaşmayı 7-6 kazanan Perde Dünyası gruptan çıkma adına çok değerli bir galibiyete imza attı.

YILDIZLAR TOPLULUĞU

Müthiş maçta Perde Dünyası’na galibiyeti getiren golleri ilimiz amatörünün başarılı golcülerinden ve aynı zamanda Perde Dünyası sahibi Hasan Ölmez (3), Hüseyin Özkan (2), Sefa Örgüç ve Emre Korkmaz attı. Çok güçlü bir kadroya sahip olan Derince Gençlik Yıldız’da golleri ise Kocaelispor’un eski futbolcularından Gökhan Meral (3), Sırrıpaşa’dan tanıdığımız Onur Bayrakçı ve Erkan Topçuoğlu ile yine Kocaelispor’un eski futbolcularından Bahtiyar Yıldırım “Badi” attı.

PERDE DÜNYASI: 7 DERİNCE GENÇLİK YILDIZ: 6

STAT: Derince

PERDE DÜNYASI: Osman Güneş**, Sefa Örgüç***, Serkan Yüksekoğul** (Tayyip Talha Mutlu**), Hüseyin Özkan***, Aydın Taşkın***, Emre Korkmaz*** (Murat Ayaz Tuncer**), Hasan Ölmez**** (Ercan Yaşa**)

DERİNCE GENÇLİK YILDIZ: Ömer Güncü** (Melil Gönenç**), Sefa Tekdurmaz**, Onur Bayrakçı***, Gökhan Meral****, Erkan Topçuoğlu***, Kemal Kazan** (Bahtiyar Yıldırım***), Uğur Daşdemir***

GOLLER: Hasan (3), Hüseyin (2), Sefa, Emre (Perde Dünyası) Gökhan (3), Erkan, Onur, Bahtiyar (Derince)

Bugün 11:07 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
İzmit FK’da Abdullah Zorlu dönemi sona eriyor mask
İzmit FK’da Abdullah Zorlu dönemi sona eriyor
Bayraktutar: Kupalara değil gençliğe hizmet ediyoruz mask
Bayraktutar: Kupalara değil gençliğe hizmet ediyoruz
Tavşantepe’de Karayel başkanlığı bıraktı mask
Tavşantepe’de Karayel başkanlığı bıraktı
Kocaeli Hanibal’a şapka çıkarın: 42-49 mask
Kocaeli Hanibal’a şapka çıkarın: 42-49
KOCAELİ BASKET Türkiye şampiyonu oldu: 81-74 mask
KOCAELİ BASKET Türkiye şampiyonu oldu: 81-74
Gündoğdu Elektrik Grup kazandı: 7-4 mask
Gündoğdu Elektrik Grup kazandı: 7-4
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu mask
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu
İftar saatine dikkat! Şiddetli geliyor... mask
İftar saatine dikkat! Şiddetli geliyor...
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu! mask
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu!
CHP’de liste belli oldu! mask
CHP’de liste belli oldu!
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var... mask
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var...
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku! mask
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku!

GALERİ

Tramvayda anons ile evlilik teklifi mask
Tramvayda anons ile evlilik teklifi
Komşuda fabrika yangını! mask
Komşuda fabrika yangını!
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu! mask
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu!
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar mask
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar
CHP’den marşlı kutlama mask
CHP’den marşlı kutlama
Gölcük Belediyesi'nden gazetecilere geleneksel iftar mask
Gölcük Belediyesi'nden gazetecilere geleneksel iftar
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL