Müthiş maç Perde Dünyası’nın: 7-6

Maç boyunca heyecanın eksik olmadığı karşılaşmayı 7-6 kazanan Perde Dünyası gruptan çıkma adına çok değerli bir galibiyete imza attı.

YILDIZLAR TOPLULUĞU

Müthiş maçta Perde Dünyası’na galibiyeti getiren golleri ilimiz amatörünün başarılı golcülerinden ve aynı zamanda Perde Dünyası sahibi Hasan Ölmez (3), Hüseyin Özkan (2), Sefa Örgüç ve Emre Korkmaz attı. Çok güçlü bir kadroya sahip olan Derince Gençlik Yıldız’da golleri ise Kocaelispor’un eski futbolcularından Gökhan Meral (3), Sırrıpaşa’dan tanıdığımız Onur Bayrakçı ve Erkan Topçuoğlu ile yine Kocaelispor’un eski futbolcularından Bahtiyar Yıldırım “Badi” attı.

PERDE DÜNYASI: 7 DERİNCE GENÇLİK YILDIZ: 6

STAT: Derince

PERDE DÜNYASI: Osman Güneş**, Sefa Örgüç***, Serkan Yüksekoğul** (Tayyip Talha Mutlu**), Hüseyin Özkan***, Aydın Taşkın***, Emre Korkmaz*** (Murat Ayaz Tuncer**), Hasan Ölmez**** (Ercan Yaşa**)

DERİNCE GENÇLİK YILDIZ: Ömer Güncü** (Melil Gönenç**), Sefa Tekdurmaz**, Onur Bayrakçı***, Gökhan Meral****, Erkan Topçuoğlu***, Kemal Kazan** (Bahtiyar Yıldırım***), Uğur Daşdemir***

GOLLER: Hasan (3), Hüseyin (2), Sefa, Emre (Perde Dünyası) Gökhan (3), Erkan, Onur, Bahtiyar (Derince)