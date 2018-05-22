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Faturayı bu kez Hacı Bektaş kesti: 5-2

7. Altın Kiraz Futbol Turnuvası grup maçında Hacı Bektaş Veli Anadolu ve Kültür Vakfı, rakibi Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nü 5-2 mağlup etti ve 3 puan ile tanıştı.

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7. Altın Kiraz Futbol Turnuvası grup maçında Hacı Bektaş Veli Anadolu ve Kültür Vakfı, rakibi Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nü 5-2 mağlup etti ve 3 puan ile tanıştı. Hacı Bektaş’ta golleri Şafak Gümüş (3) ve Erkan Türkoğlu (2) atarken, Körfez Zabıta’da Aykut Kara ile Muhammet Kaya’nın golleri puan içi yeterli olmadı.

Bugün 11:09 TSİ - Spor

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