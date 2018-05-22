7. Altın Kiraz Futbol Turnuvası grup maçında Hacı Bektaş Veli Anadolu ve Kültür Vakfı, rakibi Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nü 5-2 mağlup etti ve 3 puan ile tanıştı. Hacı Bektaş’ta golleri Şafak Gümüş (3) ve Erkan Türkoğlu (2) atarken, Körfez Zabıta’da Aykut Kara ile Muhammet Kaya’nın golleri puan içi yeterli olmadı.
Bugün 11:09 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:11 TSİ )
Faturayı bu kez Hacı Bektaş kesti: 5-2
7. Altın Kiraz Futbol Turnuvası grup maçında Hacı Bektaş Veli Anadolu ve Kültür Vakfı, rakibi Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nü 5-2 mağlup etti ve 3 puan ile tanıştı.
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Bugün 11:09 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz