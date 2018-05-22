4-4’lük maç!

Turnuvanın dördüncü gününde bol gollü ve çekişmeli maçlar izlendi. Yonca Kebap ile Maximum Özel Güvenlik arasındaki maç 4-4 berabere biterken, adeta nefes kesildi Muhammed 3 golle maça damgasını vurdu. Diğer maçta ise Yonca Kebap, rakibi Kocaeli Masters takımını 7-4 yenerken, burada da adeta gol düellosu vardı. Bu maçta da Mert Alkan 4 golle öne çıktı.
YONCA KEBAP:4-MAXİMUM ÖZEL GÜVENLİK:4
HAKEM: Mehmet Özel
YONCA KEBAP: Muharrem Kasa, Mehmet Kömürcü, Özgür Solak, Semih Göçmen, Halil İbrahim Alan, Ercüment Eren, Ramazan Balkan
MAKSİMUM ÖZEL GÜVENLİK: Caner Ejderoğlu, Abdullah Hün, Fuat Karaaslan, Fatih Ertürk, Mehmet Aktaş, Muhammed Akdeniz, Atilla Altan (Coşkun Gökdemir, Harun Kayraldağ, Erhan Okur)
GOLLER: Mehmet, Özgür, Ercüment, Ramazan, Muhammed (3), Coşkun
YÖRÜNGE İNŞAAT:7-KOCAELİ MASTERS:4
YÖRÜNGE İNŞAAT: Erol Özkan, Serdar Özdil, Turgay Çoban, Ali Güven, İbrahim Keskin, Mert Alkan, Kemal Çavnar
KOCAELİ MASTERS: Yavuz Haydarbeyoğlu, İsmail Işıksoy, Hasan Öztürk, Serhat Karakayalar, Tuncay Budakin, Kaan Balimre, Muhammet Mumcu (Zafer Durmaz, Mehmet Atik)
GOLLER: Mert (4), İbrahim (2), Serdar, Tuncay (2), Muhammet, Mehmet
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz