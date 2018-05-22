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Mutfakta yanan aspiratör paniğe neden oldu

Gölcük'te ev sahibinin yemek yaptığı esnada aspiratörün yanması paniğe neden oldu.

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Olay, 10.30 sularında Gölcük Piyalepaş Mahallesi 614. Sokak’ta Halime Uçan’a ait evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Halime Uçan evde yemek yaptığı esnada aspiratör bir anda alev aldı. Alevleri gören Uçan, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangın sonrası mutfakta maddi hasar oluştu.

Bugün 11:26 TSİ - Asayiş

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