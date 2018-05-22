Olay, 10.30 sularında Gölcük Piyalepaş Mahallesi 614. Sokak’ta Halime Uçan’a ait evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Halime Uçan evde yemek yaptığı esnada aspiratör bir anda alev aldı. Alevleri gören Uçan, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangın sonrası mutfakta maddi hasar oluştu.
Bugün 11:26 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 11:29 TSİ )
Mutfakta yanan aspiratör paniğe neden oldu
Gölcük'te ev sahibinin yemek yaptığı esnada aspiratörün yanması paniğe neden oldu.
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Bugün 11:26 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz