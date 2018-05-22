Çayırovaspor’da Ramazan bereketi!

Yeşil-Siyahlılar gizli yürüttüğü transfer çalışmaları çerçevesinde, Doğantepe’nin sağ beki Bayram Can Alyurt, orta saha oyuncusu Orhan Şenmemiş, Somaspor’un forveti Oğuzhan Palaz ve sol beki Hakan Pehlivan’la anlaşmaya vardı.
KILIÇ: TRANSFERLER SÜRECEK
Yeni sezonun çok zor geçeceğini dile getiren Çayırovaspor’un Futbol Şube Sorumlusu Vahdet Kılıç, bu doğrultuda transferde ince eleyip sık dokuduklarını belirtti. 4 transferin de nokta atışı olduğuna vurgu yapan emektar yönetici, “Bildiğimiz, tanıdığımız oyuncuları transfer ettik. Güçlü ve karakterli bir takım oluşturma gayretindeyiz. Transferlerimiz sürecek” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz