Çayırovaspor’da Ramazan bereketi!

Yeşil-Siyahlılar gizli yürüttüğü transfer çalışmaları çerçevesinde, Doğantepe’nin sağ beki Bayram Can Alyurt, orta saha oyuncusu Orhan Şenmemiş, Somaspor’un forveti Oğuzhan Palaz ve sol beki Hakan Pehlivan’la anlaşmaya vardı.

KILIÇ: TRANSFERLER SÜRECEK

Yeni sezonun çok zor geçeceğini dile getiren Çayırovaspor’un Futbol Şube Sorumlusu Vahdet Kılıç, bu doğrultuda transferde ince eleyip sık dokuduklarını belirtti. 4 transferin de nokta atışı olduğuna vurgu yapan emektar yönetici, “Bildiğimiz, tanıdığımız oyuncuları transfer ettik. Güçlü ve karakterli bir takım oluşturma gayretindeyiz. Transferlerimiz sürecek” dedi.