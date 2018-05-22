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Bugün 11:30 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:32 TSİ )

Oruç hakemin başına vurdu!

U-15 Türkiye Şampiyonası Tekirdağ grup merkezindeYalova Doğuş ve İstanbul Çamlıca’yı yenerek grubunu lider tamamlayan Beylikbağıspor, Halkalı Taştepe ile oynadığı 2.Tur’a yükselme final maçında penaltı krizi yaşadı.

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Çorlu’da oynanan final maçının normal süresi 1-1 sona erdi. Beraberliğin ardından penaltı atışlarına geçildi ve Halkalı Taştepespor. Kullandığı 3 atıştan 2’sini golle sonuçlandırdı. Beylikbağıspor ise 3’te 3 yaptı. İstanbul ekibi dördüncü vuruşu kaçırınca, hakem Beylikbağıspor’a dördüncü penaltıyı attırmadan maçı bitirdi.

ÇAĞRIYA UYMADILAR

Ancak galibiyetin garantilenmesi için Beylikbağıspor’un bir başarılı vuruşa daha ihtiyaç duyduğunun farkına 45 dakika sonra varıldı. Maçın hakemi Halkalı Taştepespor’u son penaltı için sahaya davet etse de İstanbul ekibinin teknik heyeti, hakemin bitiş düdüğünü çalmasını gerekçe göstererek bu çağrıyı reddetti ve stattan ayrıldı. Yaşanan bu olay karşısında ‘Oruç hakemin başına vurdu’ yorumları yapılırken, maç hakkında son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Bugün 11:30 TSİ - Spor

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