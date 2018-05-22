Gebzespor’da yaşanan belirsizlik üzerine teklifleri değerlendirmeye alan 30 yaşındaki oyuncuyla transfer piyasasının hareketli takımları Karadeniz Ereğli, Yeni Amasya ve 68 Aksaray Belediyespor yakından ilgileniyor. Görüştüğü takımlara fiyat veren Serdal Öz hafta sonuna kadar hangi takıma transfer olacağına karar verecek.
Bugün 11:31 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:34 TSİ )
Serdal’a 3’lü kıskaç!
Gebzespor’un 3.Lig’e çıkmasına kaktı sunan isimlerin başında gelen Serdal Öz’e ayrılık yolu gözüktü.
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Bugün 11:31 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz