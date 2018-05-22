Serdal’a 3’lü kıskaç!

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Gebzespor’da yaşanan belirsizlik üzerine teklifleri değerlendirmeye alan 30 yaşındaki oyuncuyla transfer piyasasının hareketli takımları Karadeniz Ereğli, Yeni Amasya ve 68 Aksaray Belediyespor yakından ilgileniyor. Görüştüğü takımlara fiyat veren Serdal Öz hafta sonuna kadar hangi takıma transfer olacağına karar verecek.