Bıyık, Erzurumspor’u tebrik etti

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Darıca’da yaşayan Erzurumlularla birlikte karşılaşmayı Darıca sahilindeki dev ekrandan takip eden Bıyık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Spor Toto Süper Lig’e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve taraftarını kutluyorum” dedi.