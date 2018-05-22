Darıca’da yaşayan Erzurumlularla birlikte karşılaşmayı Darıca sahilindeki dev ekrandan takip eden Bıyık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Spor Toto Süper Lig’e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve taraftarını kutluyorum” dedi.
Bugün 11:34 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:36 TSİ )
Bıyık, Erzurumspor’u tebrik etti
AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, Bursa’da oynanan Play-Off finalinde Gazişehir Gaziantep’i penaltı atışları sonucunda 5-4 yenerek Süper Lig’e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u unutmadı ve tebrik mesajı yayınladı.
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Bugün 11:34 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz