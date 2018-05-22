Perşembe Pazarı, yeni yeri için gün sayıyor

Kocaeli Büyükşehir BelediyesiPerşembe Pazarı için modern bir tesis inşa ediyor. Gerek vatandaş gerekse pazarcılar için her şeyin düşünüldüğü yeni pazar alanında son çalışmalar yapılıyor. Pazarcılar, Perşembe Pazarı’nın yeni yerinde tezgâh açmak için gün sayıyor. 35 dönüm alanda kurulan pazar alanı, üzeri kapalı yanları açık olacak şekilde inşa edildi. Geniş yapısıyla pazar alanı rahat alışverişe imkân verecek.Giydirme cephe imalatları devam eden yapının idari bina boya veasma tavan uygulamaları sürüyor. Ayrıcasaha betonu dökümü işleri de yapılıyor.

PAZAR, YENİ YERİNE GEÇECEK

Pazar alanı tamamlandıktan sonra Perşembe günleri Milli İrade Meydanı’nda kurulan pazar artıkDoğu Kışla Parkı’nın karşısındaki yeni yerinde hizmet verecek. Yaklaşık 35 bin metrekare alan üzerine kurulan kapalı pazar alanı 18 bin metrekare kullanım alanına sahip.Pazar alanında 3 bin 400 metre uzunluğunda pazarcı tezgâhı bulunacak. Kapalı pazar alanının üstü büyük araçlar için otopark olarak kullanılacak. Yapınınyaklaşık 800 metrekaresi idari bina, zabıta odası, wc, kafeterya, mescit, bebek emzirme odası ve seminer salonundan oluşuyor.

OTOPARK İHTİYACI DA KARŞILANACAK

Pazar alanına araçları ile gelen pazarcılar malzemelerini indirdikten sonra üst katta bulunan büyük araç otoparkına araçlarını park edebilecekler. Burada 371 adet büyük araç park edebilecek. Ayrıca kapalı pazar alanının dışında da 255 araçlık açık otopark yer alıyor. Üzeri kapalı olacak olan yeni pazar alanı otoparkıyla da vatandaşlara rahat alışveriş sağlayacak.