Kocaeli’deki dev derbi Galatasaray’ın! “3-2”

15-22 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli’de düzenlenen Genç Kızlar Voleybol Türkiye Finalleri’nde birbirinden çekişmeli maçlar Yahya Kaptan’da yer alan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanıyor. Çeyrek finalde yenilerek klasman maçlarına çıkan Fenerbahçe ile Galatasaray önceki gün karşılaştı.

İZMİTLİ DİLARA DA BAŞARI İLE OYNADI

Denk takımların mücadelesini 3-1 kazanan Galatasaray 5.’lik maçı oynamaya hak kazandı. Sarı Kırmızılı ekip setleri 25-17, 21-25, 25-22, 23-25 ve 15-13’lük kazandı. Fenerbahçe ise dün 7.’lik maçına çıkacaktı. Bu maçın gözlemciliğini Kocaeli Voleybol İl Temsilcisi Zülkarni Gülhan yaparken,Harbişspor’dan Galatasaray’a transfer olan orta oyuncu Dilara Aydın da Sarı Kırmızı takım adına başarı ile forma giydi.