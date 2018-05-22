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Vakıfbank farkını ortaya koydu: 3-0

İzmit, iki Dünya devi voleybol kulübünün genç kızlarını ağırladı. Bu sezon Avrupa şampiyonluğunu 4. kez kazanan Vakıfbank ile yine Dünyaca ünlü Eczacıbaşı Vitra takımlarının gençleri, Genç Kızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası yarı final maçında karşılaştı.

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İzmit, iki Dünya devi voleybol kulübünün genç kızlarını ağırladı. Bu sezon Avrupa şampiyonluğunu 4. kez kazanan Vakıfbank ile yine Dünyaca ünlü Eczacıbaşı Vitra takımlarının gençleri, Genç Kızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası yarı final maçında karşılaştı. Maçı Vakıfbank 3-0 kazandı ve finalde Ankara Karayolları’nın rakibi oldu.

EBRAR İNANILMAZ OYNADI

Özellikle ilk sette çok zorlanan ve bir ara 7 sayı fark yiyen Vakıfbank, rakibinin basit hatalarının yanında Ebrar’ın devreye girmesi ile seti 27-25 kazandı. İkinci sette de karşılıklı sayılar vardı.  Son bölümde daha az hata yapan Vakıfbank seti 25-21 kazandı ve duruma 2-0’a getirdi. 3. sette özellikle bloktan sayılar bulan Vakıfbank, son bölümde geri dönmek isteyen rakibine izin vermedi ve seti 25-18 maçı da 3-0 kazanmasını bildi.  Vakıfbank’ta Milli voleybolcu Ebrar Karakurt rakibine bakarak aşırı sevinince kırmızı kart gördü ve takımı 1 sayı ile cezalandırıldı. 

Bugün 11:54 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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