YMK’da zafer Serkan Taş’ın: 41-30

Remzi Naipoğlu’nun organize ettiği ve yıl ilkinin düzenlendiği 1. Yeşilova Merkez Kıraathanesi Bilardo Turnuvası bir birinden güzel sayılara sahne oldu. İlginin yoğun olduğu turnuvada rakiplerini bir bir geçen Serkan Taş ve Yaşar Coşkun Tunca adlarını finale yazdırdı. Gençler Bilardo Türkiye Şampiyonu Kubilay Şahin ve çok sayıda bilardo severin takip ettiği final maçı iftardan sonra akşam saat 10.00’da başladı ve 11.30’da sona erdi. Serkan Taş 21-18 öndeyken mola verildi ve molanın ardından maça devam edildi.

NAİPOĞLU TEŞEKKÜR ETTİ

İkinci bölümde seriler yakalayanSerkan Taş son bölümde farkı açtı ve müsabakayı 41-30 kazanarak şampiyon oldu. Bu tür organizasyonlar 40 sayı üzerinden oynanıyor. Ancak Remzi Naipoğlu, Kocaeli’nin plakası “41’i”yeter sayı olarak aldıklarını belirtti. Centilmence geçen müsabakanın ardından 1. Serkan Taş ve 2. Yaşar Coşkun Tunca’ya çeşitli hediyeler takdim edilirken, genç şampiyon Kubilay Şahin’e de Kocaelispor bardağı hediye edildi. Remzi Naipoğlu, çok güzel bir turnuvayı geride bıraktıklarını belirtti ve tüm katılımcılara teşekkür ederek ikinci turnuvanın da yapılacağını ifade etti.

Finale kadar nasıl geldiler?

Yaşar Coşkun Tunca

Yaşar Coşkun Tunca - Sinan Şeyürek: 30 - 25

Yaşar Coşkun Tunca - Kadir Nogay: 30 – 27

Yaşar Coşkun Tunca - Yaşar Şen: 30-27 ve 30 17

Yaşar Coşkun Tunca – Serkan Taş: 30-41 (Final)

Serkan Taş

Serkan Taş - Tuncay Uney: 30 - 25

Serkan Taş - Oktay Çelebi: 30 – 12

Serkan Taş - Ünal Candır: 30 – 4

Serkan Taş - Erkan Şahin: 30 – 22

Serkan Taş - Yaşar Coşkun Tunca: 41-30 (Final)