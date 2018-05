Kaman: Yine iddia ediyorum 6 vekil çıkaracağız!

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, haftalık olan basın açıklamasında önceki gün açıklanan milletvekili aday listesini değerlendirdi. Kaman, “Bilindiği üzere seçim arifesindeyiz ve milletvekili adaylarımız belli oldu. Kocaeli için baktığımızda diğer partilerin vekil adayları ile karşılaştırıldığında hem tecrübeli adaylar hem de siyasete kazandırdığımız yeni yüzler hem de donanım açısından bakıldığında İYİ Parti, Kocaeli’de en iyi listeyi çıkarmıştır bununla gurur duyuyoruz” ifadelerinde bulundu.

TÜRKŞEN YENİ BİR DEĞERDİR

Listede yer alan adayları sırayla değerlendiren Kaman, “Listenin ilk sırasında daha önceden de milletvekilliği yapmış genel başkan yardımcımız Lütfü Türkkan vardır. Lütfü Türkan tecrübesiyle diğer adaylara da birinci sıranın hakkının vererek iyi bir seçim kampanyası yapacaktır. Bundan eminim. İkinci sıramızda bilindiği üzere Kardak krizinin kahramanlarından bir tanesi Ali Türkşen komutanımız ve FETÖ kumpasında mağdur edilmiş bir komutanımızdır. Kendisi İYİ Parti’nin Türk siyasetine kazandırdığı bir yeni bir değerdir. Üçüncü sıramızda Gebze’yi temsilen Lütfü beyle birlikte çalışacak kıymetli bir profesörümüz Harun Demirkaya yer almıştır. Partimize değer katmıştır. Dördüncü sıramızda yine yıllarca bu işe emek vermiş fikir adamı aynı zamanda Aydınlar Ocağı’nın başkanı olan Ruhittin Sönmez yer almıştır” şeklinde konuştu.

GÜLEZ DEĞERLİ BİR ARKADAŞIMIZDIR

Kaman, “Beşinci sıramızda yer alan Dicle Akın yıllarca siyasi hayatı olan ve bu partinin kurulmasında büyük katkıları olan bir hanımefendidir. Altıncı sırada Adil Gülez yer almıştır. Daha önceden belediye başkanı adayı olan değerli bir arkadaşımızdır. Yedinci sırada hem Gebze hem de İzmit bölgesi ile bağı olan ve daha önce milletvekili adayı olan Ahmet Yeşil yer almıştır. Sekizinci sırada ilk kez siyasete giren ve kısa sürede kendini sevdiren Fuat Berna yer almıştır. Dokuzuncu sırada İbrahim Ömer Toyran bilindiği üzere Körfez ilçe başkanımızdı kısa sürede teşkilatını kurup seçime hazırlayan değerli bir arkadaşımızdır. Bu partiye büyük katkıları olmuştur” ifadelerinde bulundu.

SİYASETE YENİ KAZANDIRILAN DEĞERLİ İSİMLER

Kaman, “Onuncu sırada emekli bir öğretmenimiz Renan Argun Kıran kendisi son derece hanımefendi kişiliği tanınır. Kocaeli’de çok sayıda öğrencisi vardır. Ve yine siyasete yeni kazandırdığımız isimlerdendir. On birinci sırada yer alan Ayşegül Babacan kendisi kimyagerdir. Pozitif kişiliği ile tanınır. Değer bir arkadaşımızdır. On ikinci sırada ise Alper Bircanoğlu siyasetinde yeni isimlerinden biridir kendisi sevilen bir isimdir. On üçüncü sırada ise Ayla İlgün Gebze’den bizi çok iyi şekilde temsil edecektir” dedi.

6 MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAĞIZ

Daha önce 6 milletvekili çıkaracağız açıklamasında değinen Kaman, “Genel anlamda bakıldığı zaman Türkiye’nin yönetimine talip bir kadro ete ve kemiğe bürünmüştür. Genel Başkanımız Meral Akşener önderliğinde bu kadro ile beraber Türkiye’nin gelecek 20 yılını şekillendireceğiz. Biz Kocaeli’de kadroyla da yine iddia ediyorum 6 milletvekili çıkaracağız” şeklinde konuştu.

GENEL MERKEZİN TERCİHİDİR

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı görevinden istifa ederek milletvekili aday adayı olan Ufuk Turan’ın listeye dahil edilmemesi ilgili soruya Kaman, “Biliyorsunuz daha öncede söylemiştim. İktidar partisini bir kenara bıraktığımızda en çok aday adayı olan bir partiydik. Bize direkt gelip başvuran 47 aday adayımız vardı. Hepsini listeye koyma şansımız yok. Genel merkezin verdiği bu karara herkes saygı duymalıdır. Ufuk Turan’da değerli bir arkadaşımızdır. Kendisi listede de yer alabilirdi. Fakat bu tercih sebebidir” derken olaylı kongrede adı sıkça anılan Adil Gülez’in listede yer alması sorusuna ise “Genel merkezin tercihidir” dedi.