Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 12:09 TSİ- Gündem ( G : Bugün 16:03 TSİ )

Kaman: Yine iddia ediyorum 6 vekil çıkaracağız!

Haftalık basın toplantısında İYİ Parti Kocaeli Milletvekili aday listesini değerlendiren İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, “Yine iddia ediyorum 6 vekil çıkaracağız” dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, haftalık olan basın açıklamasında önceki gün açıklanan milletvekili aday listesini değerlendirdi. Kaman, “Bilindiği üzere seçim arifesindeyiz ve milletvekili adaylarımız belli oldu. Kocaeli için baktığımızda diğer partilerin vekil adayları ile karşılaştırıldığında hem tecrübeli adaylar hem de siyasete kazandırdığımız yeni yüzler hem de donanım açısından bakıldığında İYİ Parti, Kocaeli’de en iyi listeyi çıkarmıştır bununla gurur duyuyoruz” ifadelerinde bulundu.

TÜRKŞEN YENİ BİR DEĞERDİR

Listede yer alan adayları sırayla değerlendiren Kaman, “Listenin ilk sırasında daha önceden de milletvekilliği yapmış genel başkan yardımcımız Lütfü Türkkan vardır. Lütfü Türkan tecrübesiyle diğer adaylara da birinci sıranın hakkının vererek iyi bir seçim kampanyası yapacaktır. Bundan eminim. İkinci sıramızda bilindiği üzere Kardak krizinin kahramanlarından bir tanesi Ali Türkşen komutanımız ve FETÖ kumpasında mağdur edilmiş bir komutanımızdır. Kendisi İYİ Parti’nin Türk siyasetine kazandırdığı bir yeni bir değerdir. Üçüncü sıramızda Gebze’yi temsilen Lütfü beyle birlikte çalışacak kıymetli bir profesörümüz Harun Demirkaya yer almıştır. Partimize değer katmıştır. Dördüncü sıramızda yine yıllarca bu işe emek vermiş fikir adamı aynı zamanda Aydınlar Ocağı’nın başkanı olan Ruhittin Sönmez yer almıştır” şeklinde konuştu.

GÜLEZ DEĞERLİ BİR ARKADAŞIMIZDIR

Kaman, “Beşinci sıramızda yer alan Dicle Akın yıllarca siyasi hayatı olan ve bu partinin kurulmasında büyük katkıları olan bir hanımefendidir. Altıncı sırada Adil Gülez yer almıştır. Daha önceden belediye başkanı adayı olan değerli bir arkadaşımızdır. Yedinci sırada hem Gebze hem de İzmit bölgesi ile bağı olan ve daha önce milletvekili adayı olan Ahmet Yeşil yer almıştır. Sekizinci sırada ilk kez siyasete giren ve kısa sürede kendini sevdiren Fuat Berna yer almıştır. Dokuzuncu sırada İbrahim Ömer Toyran bilindiği üzere Körfez ilçe başkanımızdı kısa sürede teşkilatını kurup seçime hazırlayan değerli bir arkadaşımızdır. Bu partiye büyük katkıları olmuştur” ifadelerinde bulundu.

SİYASETE YENİ KAZANDIRILAN DEĞERLİ İSİMLER

Kaman, “Onuncu sırada emekli bir öğretmenimiz Renan Argun Kıran kendisi son derece hanımefendi kişiliği tanınır. Kocaeli’de çok sayıda öğrencisi vardır. Ve yine siyasete yeni kazandırdığımız isimlerdendir. On birinci sırada yer alan Ayşegül Babacan kendisi kimyagerdir. Pozitif kişiliği ile tanınır. Değer bir arkadaşımızdır. On ikinci sırada ise Alper Bircanoğlu siyasetinde yeni isimlerinden biridir kendisi sevilen bir isimdir. On üçüncü sırada ise Ayla İlgün Gebze’den bizi çok iyi şekilde temsil edecektir” dedi.

6 MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAĞIZ

Daha önce 6 milletvekili çıkaracağız açıklamasında değinen Kaman, “Genel anlamda bakıldığı zaman Türkiye’nin yönetimine talip bir kadro ete ve kemiğe bürünmüştür. Genel Başkanımız Meral Akşener önderliğinde bu kadro ile beraber Türkiye’nin gelecek 20 yılını şekillendireceğiz. Biz Kocaeli’de kadroyla da yine iddia ediyorum 6 milletvekili çıkaracağız” şeklinde konuştu.

GENEL MERKEZİN TERCİHİDİR

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı görevinden istifa ederek milletvekili aday adayı olan Ufuk Turan’ın listeye dahil edilmemesi ilgili soruya Kaman, “Biliyorsunuz daha öncede söylemiştim. İktidar partisini bir kenara bıraktığımızda en çok aday adayı olan bir partiydik. Bize direkt gelip başvuran 47 aday adayımız vardı. Hepsini listeye koyma şansımız yok. Genel merkezin verdiği bu karara herkes saygı duymalıdır. Ufuk Turan’da değerli bir arkadaşımızdır. Kendisi listede de yer alabilirdi. Fakat bu tercih sebebidir” derken olaylı kongrede adı sıkça anılan Adil Gülez’in listede yer alması sorusuna ise “Genel merkezin tercihidir” dedi.

Bugün 12:09 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Erkan Sayanoğlu - En güzel liste iyi parti listesidir.

Yanıtla . 0Beğen 22 Mayıs 14:42

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu! mask
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu!
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku! mask
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku!
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var... mask
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var...
Kaman: Yine iddia ediyorum 6 vekil çıkaracağız! mask
Kaman: Yine iddia ediyorum 6 vekil çıkaracağız!
BBP’de 4 ilçe istifa etti! mask
BBP’de 4 ilçe istifa etti!
Saadet'in Kocaeli adayları açıklandı! mask
Saadet'in Kocaeli adayları açıklandı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu mask
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu
İftar saatine dikkat! Şiddetli geliyor... mask
İftar saatine dikkat! Şiddetli geliyor...
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu! mask
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu!
CHP’de liste belli oldu! mask
CHP’de liste belli oldu!
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var... mask
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var...
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku! mask
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku!

GALERİ

Tramvayda anons ile evlilik teklifi mask
Tramvayda anons ile evlilik teklifi
Komşuda fabrika yangını! mask
Komşuda fabrika yangını!
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu! mask
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu!
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar mask
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar
CHP’den marşlı kutlama mask
CHP’den marşlı kutlama
Gölcük Belediyesi'nden gazetecilere geleneksel iftar mask
Gölcük Belediyesi'nden gazetecilere geleneksel iftar
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL