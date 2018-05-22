Kocaelispor hoca bakıyor!

İç transferi hemen hemen bitiren Yeşil Siyahlılarda yönetimin kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor. Ancak teknik adam konusunda henüz bir netlik yok.

DEĞERLENDİRMELER BAŞLADI

Galip Gündoğdu’nun transfer yasağı kalkarsa devam edeceğine kesin gözü ile bakılırken, olası bir ters durumda Gündoğdu’nun gelen tekliflerle ilgileneceği düşünülüyor. Alacaklılarla görüşmeleri sürdüren ve transfer yasağının kalkması için çabalayan yönetimin güçlü ismi olan bir teknik adamı da takımın başına getirebileceği öngörülüyor. Yönetim şimdiden kendilerine iletilen ve kendilerinin takip ettiği alternatifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi.