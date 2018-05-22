Karayolları’ndan tarihi geri dönüş: 2-3

Kocaeli’nde süren Genç Kızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası dün (Salı) sona erdi. Vakıfbank ile Ankara Karayolları final maçı oynayacaktı. Türkiye yarı final maçında İzmir Rota Koleji ile Ankara Karayolları, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. İnanılmaz bir çekişme içerisinde geçen ve yaklaşık 2 buçuk saat süren maçı Karayolları 3-2 kazandı ve finale kaldı.

3 KEZ MAÇ SAYISI ATTI, AMA?

Geçen yılın finalisti İzmir Rota Koleji mücadeleye çok iyi başladı ve ilk iki seti 25-18 ile 26-24 kazanarak maçta 2-0 öne geçti. 3. sette de üstün olan taraf Rota Koleji’ydi. Skoru sürekli önde tutan İzmir ekibi 24-21 öne geçti ve 3 kez final için maç sayısı attı. Olağan üstü bir geri dönüşe imza atan Karayolları üst üste 5 sayı aldı ve seti 26-24 kazanarak setlerde durumu 2-1’e getirdi.

ŞAMPİYONALAR TARİHİNDE İLK!

4. sette adeta duran İzmir Rota Koleji, rakipte genç milli sporcu Elif’i durduramadı. 4. seti 25-12 kazanan Karayolları maçı “Karar” setine götürdü. Son sete de çok iyi başlayan, bunun yanına da yüksek moralini de ekleyen Karayolları seti 15-10 maçı da 3-2 kazanarak hem geçen yılın finalistini devirdi hem de 2-0’dan inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak voleybolda son sayı alınmadan hiçbir şeyin bitmeyeceğini kanıtladı. Maçın ardından Karayolları ekibindeki sevinç görülmeye değerdi.