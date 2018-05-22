Vakıfbank’ta İzmitli dev voleybolcu…

6 yıl önce Dünya’nın en büyük voleybol takımları arasındaki Vakıfbank’ın, dönemin alt yapı sorumlusu İsmail Şahin’in isteği ile kadrosuna kattığı Zeynep Sude, bu günlerde farklı bir heyecan yaşıyor. Zeynep Sude, İsmail Arman’ın büyük bir fedakarlık yaparak ayakta tutmaya çalıştığı, Yenikent Spor Kulübü’nden transfer oldu.
AİLENİN YÜZ AKI
Zeynep Sude, kendi şehrinde düzenlenen Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda başarı ile mücadele etti ve takımının finale kalmasında katkı sağladı. 27 Kasım 2000 doğumlu 1.98 boyundaki dev orta oyuncusunun hedefi A Takıma çıkmak ve Vakıfbank’ta süre almak. Antrenörleri ve arkadaşları Zeynep Sude ile yakından ilgilenirken anne Gamze Hanım ve baba Murat Demirel de gurur duyduğu kızlarının A Milli Takım’da da forma giyeceğine inanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz