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Bugün 12:21 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:24 TSİ )

Vakıfbank’ta İzmitli dev voleybolcu…

Kocaeli, tüm branşlarda üst düzey genç sporculara sahip. Ancak şehirde vizyonu olan ve gelecek vaat eden yeterli sayıda kulüp olmadığı için, ilimizde yetişen birçok yetenekli sporcu il dışına gitmek zorunda kalıyor. Bu sporculardan birisi de İzmitli voleybolcu Zeynep Sude Demirel.

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6 yıl önce Dünya’nın en büyük voleybol takımları arasındaki Vakıfbank’ın, dönemin alt yapı sorumlusu İsmail Şahin’in isteği ile kadrosuna kattığı Zeynep Sude, bu günlerde farklı bir heyecan yaşıyor. Zeynep Sude, İsmail Arman’ın büyük bir fedakarlık yaparak ayakta tutmaya çalıştığı, Yenikent Spor Kulübü’nden transfer oldu.

AİLENİN YÜZ AKI

Zeynep Sude, kendi şehrinde düzenlenen Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda başarı ile mücadele etti ve takımının finale kalmasında katkı sağladı. 27 Kasım 2000 doğumlu 1.98 boyundaki dev orta oyuncusunun hedefi A Takıma çıkmak ve Vakıfbank’ta süre almak. Antrenörleri ve arkadaşları Zeynep Sude ile yakından ilgilenirken anne Gamze Hanım ve baba Murat Demirel de gurur duyduğu kızlarının A Milli Takım’da da forma giyeceğine inanıyor.

Bugün 12:21 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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