Kocaeli Güneş’ten Ata’ya selam!

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk. Yerkürenin gördüğü en büyük lider. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, 100 yıl söylediklerinin bu günlerde de cuk oturduğu deha! Ve onun izinden giden gençler ve çocuklar. Kocaeli Güneşspor U-11 takımı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesi ile son oynadığı maçın ardından işte bu güzel görüntüyü verdi. Çocuklar, Ata’mızı Çenedağ ile Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan maçın ardından selamladı.