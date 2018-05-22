Periler için salona!

Final Four (yarı final) 5’lik seride Bursa’daki ilk iki maçta rakibi Bursa Budo’ya yenilen ve 2-0 yenik duruma düşen İzmit Belediye, 3. Ve 4. Maçlarını bugün ve Cuma günü İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynayacak. Bugün yenilirse seride 3-0 yenik duruma düşen İzmit elenecek. Ama kazanırsa, 4’üncü maçı Cuma günü yine İzmit’te oynamaya hak kazanacak. O maçı da kazanırsa, 5.maçı yine Bursa’da oynayacak ve orada kazanan takım finalist olacak. İzmit’teki bugünkü ve cuma günkü maçlar 18.00’de başlayacak.