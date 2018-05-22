Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 12:27 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:28 TSİ )

Periler için salona!

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor, şans sansını kullanıyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Final Four (yarı final) 5’lik seride Bursa’daki ilk iki maçta rakibi Bursa Budo’ya yenilen ve 2-0 yenik duruma düşen İzmit Belediye, 3. Ve 4. Maçlarını bugün ve Cuma günü İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynayacak. Bugün yenilirse seride 3-0 yenik duruma düşen İzmit elenecek. Ama kazanırsa, 4’üncü maçı Cuma günü yine İzmit’te oynamaya hak kazanacak. O maçı da kazanırsa, 5.maçı yine Bursa’da oynayacak ve orada kazanan takım finalist olacak. İzmit’teki bugünkü ve cuma günkü maçlar 18.00’de başlayacak.

Bugün 12:27 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Kocaelispor hoca bakıyor! mask
Kocaelispor hoca bakıyor!
Adnan Sak, dede oldu mask
Adnan Sak, dede oldu
Faturayı bu kez Hacı Bektaş kesti: 5-2 mask
Faturayı bu kez Hacı Bektaş kesti: 5-2
Vakıfbank farkını ortaya koydu: 3-0 mask
Vakıfbank farkını ortaya koydu: 3-0
Serdal’a 3’lü kıskaç! mask
Serdal’a 3’lü kıskaç!
4-4’lük maç! mask
4-4’lük maç!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu mask
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu
İftar saatine dikkat! Şiddetli geliyor... mask
İftar saatine dikkat! Şiddetli geliyor...
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu! mask
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu!
CHP’de liste belli oldu! mask
CHP’de liste belli oldu!
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var... mask
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var...
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku! mask
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku!

GALERİ

Tramvayda anons ile evlilik teklifi mask
Tramvayda anons ile evlilik teklifi
Komşuda fabrika yangını! mask
Komşuda fabrika yangını!
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu! mask
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu!
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar mask
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar
CHP’den marşlı kutlama mask
CHP’den marşlı kutlama
Gölcük Belediyesi'nden gazetecilere geleneksel iftar mask
Gölcük Belediyesi'nden gazetecilere geleneksel iftar
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL