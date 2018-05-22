Final Four (yarı final) 5’lik seride Bursa’daki ilk iki maçta rakibi Bursa Budo’ya yenilen ve 2-0 yenik duruma düşen İzmit Belediye, 3. Ve 4. Maçlarını bugün ve Cuma günü İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynayacak. Bugün yenilirse seride 3-0 yenik duruma düşen İzmit elenecek. Ama kazanırsa, 4’üncü maçı Cuma günü yine İzmit’te oynamaya hak kazanacak. O maçı da kazanırsa, 5.maçı yine Bursa’da oynayacak ve orada kazanan takım finalist olacak. İzmit’teki bugünkü ve cuma günkü maçlar 18.00’de başlayacak.
Bugün 12:27 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:28 TSİ )
Periler için salona!
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor, şans sansını kullanıyor.
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Bugün 12:27 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz