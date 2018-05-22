Alınan bilgiye göre, 20 Mayıs'ta Bağlarbaşı Mahallesi Bayır sokaktaki evinde fenalaşan Dinçay Çetindamar, Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çetindamar, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çetindamar'ın cenazesi, dün Yerli Camisi'nde ikindi vaktinde kılınan namazın arından Balçık Köyü Mezarlığı'nda defnedildi. 2 çocuk babası Çetindamar'ın, Darıca Cami Mahallesi'nde kadın kuaförlüğü yaptığı öğrenildi.
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''Hababam Sınıfı''nın oyuncusu Kocaeli'de toprağa verildi
''Hababam Sınıfı''nın oyuncularından 62 yaşında hayatını kaybeden Dinçay Çetindamar, Darıca'da toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz