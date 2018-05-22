''Hababam Sınıfı''nın oyuncusu Kocaeli'de toprağa verildi

Alınan bilgiye göre, 20 Mayıs'ta Bağlarbaşı Mahallesi Bayır sokaktaki evinde fenalaşan Dinçay Çetindamar, Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çetindamar, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çetindamar'ın cenazesi, dün Yerli Camisi'nde ikindi vaktinde kılınan namazın arından Balçık Köyü Mezarlığı'nda defnedildi. 2 çocuk babası Çetindamar'ın, Darıca Cami Mahallesi'nde kadın kuaförlüğü yaptığı öğrenildi.