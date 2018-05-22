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Bugün 13:19 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:20 TSİ )

Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’nden Betek’e ödül!

Kocaeli Sanayi Odası’nın çevreci sanayicileri değerlendirdiği ve bu yıl 24.’sü düzenlenen “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri”nde, özel projeleriyle Betek Boya ve Kimya San. A.Ş. “Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Kimya Sektörü Çevre Ödülü”nü aldı!

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Kocaeli Sanayi Odası tarafından kaynakları üretken biçimde kullanabilmek, üretirken yok etmemek ve sürdürülebilirliği sağlamak anlayışıyla düzenlenen 24. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri sahiplerini buldu. 28 firmanın katıldığı ödül programı kapsamında boya sektöründe çevreci, sürdürülebilir projeleri ve yenilikçi anlayışıyla lider olan Betek Boya, Kimya sektörü Çevre Ödülü’nü aldı.

‘KİMYA SEKTÖRÜ ÇEVRE ÖDÜLÜ’ BETEK’İN

Kocaeli’de 24. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri öncesinde aday işletmeler 10 kişilik uzman jüri tarafından yerinde değerlendirildi. Jüri üyelerinin işletmeleri gezerek kriterlere göre değerlendirdiği programda Betek Boya, atıkların ekonomiye geri kazandırılması, sıfır atık felsefesiyle hareket etmesi, yenilenebilir enerji uygulamaları, su tasarrufu, karbon salınımlarının büyük oranda azaltılması gibi büyük çaplı projeleriyle ve sürdürülebilir çevrecilik anlayışıyla “Büyük Ölçekli İşletme” kategorisi ‘’Kimya Sektörü Çevre Ödülü’’nü almaya hak kazandı. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın katılımıyla gerçekleşen ödül töreninde Betek’in ödülünü Genel Müdür Yardımcısı Serkan Büyükcan aldı. Betek’in fabrikalarındaki atıkların kontrolü, filtreleme sistemleri ve çalışanların bu konuda eğitilmesi bağlamında yaptığı girişimler değerlendirildi. Törende çevreye verilen zararların azaltılması, özellikle kimya sektörünün bu konuda bilinçlenmesi konusunda mesajlar verildi.

Bugün 13:19 TSİ - Ekonomi

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