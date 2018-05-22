Çölyak Derneği’nden glütensiz iftar

Kocaeli Met-Der Çölyak PKU Yaşam Derneği üyeleri İzmit Öğretmenevi’nde düzenlenen glütensiz iftar yemeğinde buluştu.iftar programına Kocaeli Kent Konseyi Emekli Meclisi Başkanı Halil Atay, Kocaeli KEREM Derneği Başkan Yardımcısı Mukaddes Ceyhan, dernek yöneticisi Yıldız Korkmaz başta olmak üzere dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

GLUTENSİZ İFTAR

Kocaeli Met-Der Çölyak PKU Yaşam Derneği Başkanı Nesrin Atar tüm davetlilere teşekkür ederken, “Allah her birimizi sağlık, mutluluk ve ağız tadıyla nice ramazanlara ulaştırsın.Nice böyle ramazan iftarlarında birlikte olmayı temenni ediyorum” dedi. Glutensiz iftar programında emeği geçenlere teşekkür eden Atar,”Glutensiz mönümüzü hazırlayan Zelal Demir Deva’ya,Halime Gülsever’e şahsım ve yönetim adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Atar, daha sonra derneğin gönüllüsü Saime Özcanlı’ya desteklerinden dolayı plaket takdim etti.