Nusret Acur listeden memnun

Acur açıklamasında “Tüm Gebzeli aday adayı arkadaşlarımı kutluyorum. AKP, MHP, CHP ve SP, Gebze’yi yok saydı. İYİ Parti ise ilk dörtte 2 Gebzeli, 13 isim arasında ise 4 Gebzeli isme yer vererek seçimlere girecek” dedi.
ADAYLARI TANITTI
Gebze halkının İYİ Parti’ye teveccüh göstereceğini dile getiren Acur, “1. sıra adayımız Lütfü Türkkan, eski milletvekilimizdir. Emekli albay Ali Türken, Türkiye’ye mal olmuş, başarılı ve övünç kaynağımız Kardak kahramanımızın Kocaeli’den listede olması bizi mutlu etmiştir. 3. sıra adayımız Prof. Dr. Harun Demirkaya, Gebze’yi tanıyan bir isim. 7. sıra adayımız Ahmet Yeşil ise bölgemizde yaşayan bir adayımızdır. 13. sıra adayımız Ayla İlgün de Erzurumludur ve Gebze’de yaşamaktadır” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz