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Nusret Acur listeden memnun

İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Nusret Acur, 24 Haziran seçimleri öncesinde hazırlanan milletvekili aday listesini değerlendirdi.

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Acur açıklamasında “Tüm Gebzeli aday adayı arkadaşlarımı kutluyorum. AKP, MHP, CHP ve SP, Gebze’yi yok saydı. İYİ Parti ise ilk dörtte 2 Gebzeli, 13 isim arasında ise 4 Gebzeli isme yer vererek seçimlere girecek” dedi.

ADAYLARI TANITTI

Gebze halkının İYİ Parti’ye teveccüh göstereceğini dile getiren Acur, “1. sıra adayımız Lütfü Türkkan, eski milletvekilimizdir. Emekli albay Ali Türken, Türkiye’ye mal olmuş, başarılı ve övünç kaynağımız Kardak kahramanımızın Kocaeli’den listede olması bizi mutlu etmiştir. 3. sıra adayımız Prof. Dr. Harun Demirkaya, Gebze’yi tanıyan bir isim. 7. sıra adayımız Ahmet Yeşil ise bölgemizde yaşayan bir adayımızdır. 13. sıra adayımız Ayla İlgün de Erzurumludur ve Gebze’de yaşamaktadır” dedi.

Bugün 13:38 TSİ - Siyaset

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