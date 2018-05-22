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İşeri’den Solakoğlu tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri, açıklanan milletvekili listelerini değerlendirdi.

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İlk 3 sırada mevcut milletvekillerinin olmasının doğal olduğunu belirten İşeri, “Sıralama konusunda hiçbir yorum yapmayacağım. Başvuruda bulunan tüm adaylar bizim için çok değerlidir. İlk 3 sırada mevcut milletvekillerimiz yer aldı. Sıralamada bu şekilde ilk 3 sırada mevcut milletvekillerimizin olması gayet doğaldır. Hakkaniyetli olan da budur” dedi.

“3 ADAYIMIZ VARDI”

Ön seçimin yapılamadığını belirten İşeri, “Zaman ve süreç kişilerden ziyade millet ittifakını iktidar olabilmesi için işliyor. Bizim buna odaklanmamız lazım. Ama şunu özellikle belirtmek isterim; Gölcük’ten 3 adayımız vardı. Hülya Güreli Yolcubal, Tamer Solakoğlu ve Ebru Küçükaydın ilçemizin adaylarıydı. Hepsi bizim için çok değerli. Ancak Tamer Solakoğlu’nun 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde göstermiş olduğu performansı dikkate alırsak, sıralamada ilk 5’in içinde olmasını arzuluyor ve bekliyorduk” dedi.

Bugün 13:39 TSİ - Siyaset

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