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İsmail Baran: 24 Haziran gençlerin SEÇİMİ OLACAK

Fatih Mahallesi’nde gençlerle bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “24 Haziran seçimleri en çok da siz gençlerin seçimi olacak. Biz sizlere güveniyoruz” dedi.

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Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AKP Fatih Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu’nda gençlerle bir araya geldi, 24 Haziran seçimleri üzerine sohbet etti. AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak’ın da yer aldığı ziyarette gençleri tek tek selamlayan Başkan İsmail Baran, “Gençlerimizin fikir ve heyecanı bize güç veriyor” dedi.

“GENÇLERİN PARTİSİYİZ”

“Güçlü gençlik, güçlü Türkiye demektir” diyen Baran, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi; AK Parti gençlerin partisidir. Sizlerin vizyonları ve hedefleri ile Türkiye 2053-2071 hedeflerine daha sağlam ilerleyecektir. Önümüzde ilk olarak 24 Haziran seçimleri var. Bu seçimler, gençlerimizin bizlerin yaşadığı sıkıntılara maruz kalmaması için hayata geçecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin de başlangıcı olacak” dedi.

“SİZLERDEN GÜÇ ALIYORUZ”

Bu seçimi gençlerin iradesi ve azmi ile sandıkta kazanacaklarını dile getiren Baran, “O yüzden 24 Haziran seçimleri en çok da gençlerin seçimi haline geldi. AK Parti, gücünü gençlerden alıyor. İnanıyorum ki sizler de üzerinize düşen görevi yerine getireceksiniz” ifadelerine yer verdi. İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak da çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Bugün 13:58 TSİ - Siyaset

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