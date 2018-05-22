AKP’li kadınlar karavan nöbetinde

Eş zamanlı olarak birden fazla bölgede haftanın her günü kurulan karavanlarda, iftar öncesi vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın broşürleri dağıtılıyor ve talepleri dinleniyor. İftar sonrası da gece yarısına kadar karavan nöbetine devam eden kadın kolları, vatandaşlara ikramlarda bulunuyor.

SEÇİMLERİ ANLATIYORLAR

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği karavanlarda, merak edilenler de yanıtlanıyor. Çalışma ile ilgili bilgi veren İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, “Yeni sisteminin ülkemize kazandıracağı güçlü yönetim şeklini hemşerilerimizin ayağına giderek anlatıyoruz. 6 yıllık AK Parti iktidarında milletimizin elde ettiği kazanımların devam etmesi, yatırımların artarak kalkınmanın sağlanması ve ekonominin daha fazla büyümesi için 24 Haziran seçimleri önemini vatandaşlarımıza anlatıyoruz” dedi.