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İzmit’te Ramazan coşkusu eksilmiyor

İzmit Belediyesi tarafından her yıl olduğu gibi bu Ramazan’da da mahallelerde çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Ramazan etkinliklerine 7’den 77’ye herkes büyük ilgi gösteriyor.

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İzmit’te Ramazan dolu dolu geçiyor. İzmit Belediyesi tarafından her yıl olduğu gibi bu Ramazan’da da her mahallede düzenlenen etkinliklerle Ramazan’ın coşkusunu her kesimden insanın yaşaması sağlanıyor. Başta Kültür Tepesi ve Doğu Kışla ağırlıklı olarak şehrin dört bir yanındaki Ramazan etkinliklerine 7’den 77’ye herkes büyük ilgi gösteriyor.

DOĞAN DA COŞKUYA ORTAK OLUYOR

Mahallelerde çocuklara yönelik düzenlenen Karagöz- Hacivat, İbiş, Burak Sezen Şov, Nasrettin Hocadan Fıkralar etkinlikleriyle eski Ramazanların ruhu yaşatılıyor. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da etkinlikleri yakından takip ederek vatandaşların Ramazan coşkusuna ortak oluyor. Vatandaşların Ramazan’ını kutlayan ve onlarla sohbet eden Başkan Doğan, “Ramazan sevginin, hoşgörünün, yardımlaşmanın ve birbirine gönlünü açmanın anlamı olan bir ay. Ramazanın coşku ve heyecanını bütün vatandaşlarımızın yaşaması için 7 den 77’ye herkesi düşünerek zengin bir programı hazırladık” dedi.

24 HAZİRAN’A DEĞİNDİ

Başkan Doğan, 24 Haziran’daki seçimlerin önemine de değinerek, “Ülkemizin geleceği için çok önemli olan bu seçimde de sandığa giderek iradenizi ortaya koyun. Biz herkesin belediyesiyiz, herkesin belediye başkanıyız. Önümüzdeki seçimde vatanımızın, çocuklarımızın geleceği için tarafım. Benim tarafım belli. Benim tarafım Recep Tayyip Erdoğan, benim tarafım ülkenin, yavrularımızın geleceği. Ben yabancıların, Türk düşmanlarının tarafında olamam. Ülkemizin geleceğini düşünmek zorundayız” şeklinde konuştu.

Bugün 14:02 TSİ - Gündem

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