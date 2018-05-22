Körfezliler, iftar sofrasında buluştu

Körfez Belediyesi, mahalle iftarlarında bu kez Hacı Osman, Mimar Sinan ve Atalar Mahalle sakinlerini ağırladı. Körfez Belediye binası otoparkında düzenlenen iftara Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve eşi Bilge Baran’ın yanı sıra AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt, Kadın Kolları İlçe Başkanı Canan Mollaoğlu, Gençlik Kolları İlçe Başkanı Doğan Orak, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda Körfezli katıldı. İftar programı Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başladı.