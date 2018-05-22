Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 14:04 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 14:05 TSİ )

Karamürsel’de Bilim Fuarı gezildi

Bekir İlhami Fatma Nedime Calp Ortaokulu’nda Bilim Fuarı açıldı. Öğrencilerin eserlerinden oluşan fuar oldukça faydalı geçti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Karamürsel Bekir İlhami Fatma Nedime Calp Ortaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen Bilim Fuarı açıldı. Okulda düzenlenen açılışa Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Karamürsel AKP Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin, Karamürsel Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mesut Çetinkaya, ilçe şube müdürleri, okul müdürleri öğretmen ve öğrenciler katıldı.

ESERLER İNCELENDİ

Açılış ardından Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, öğrencilerin yaptıkları eserleri inceleyerek bilgi aldı. Karamürsel Bekir İlhami Fatma Nedime Calp Ortaokulu Müdürü Hamza Şahin ve okul yöneticileri programa katılan davetlilerle yakından ilgilenerek, amaçlarının öğrencilerini zihin çalışmalarına yönlendirmek ve sosyal yönlerini kuvvetlendirmek olduğunu açıkladı.

Bugün 14:04 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Karamürsel’de Bilim Fuarı gezildi mask
Karamürsel’de Bilim Fuarı gezildi
İzmit'te yaptığı çalışmaları ona "Alanında Harvard'a giren ilk Türk" ünvanını kazandırdı mask
İzmit'te yaptığı çalışmaları ona "Alanında Harvard'a giren ilk Türk" ünvanını kazandırdı
Yüz binlerce kişinin beklediği haber: Başvurular başladı! mask
Yüz binlerce kişinin beklediği haber: Başvurular başladı!
TED Koleji ile KOÜ’den işbirliği protokolü mask
TED Koleji ile KOÜ’den işbirliği protokolü
ODTÜ KYÖD Okulları'ndan muhteşem şampiyonluklar mask
ODTÜ KYÖD Okulları'ndan muhteşem şampiyonluklar
Kültür Koleji’nde Ataol Behramoğlu rüzgarı esti mask
Kültür Koleji’nde Ataol Behramoğlu rüzgarı esti
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu mask
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu
İftar saatine dikkat! Şiddetli geliyor... mask
İftar saatine dikkat! Şiddetli geliyor...
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu! mask
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu!
CHP’de liste belli oldu! mask
CHP’de liste belli oldu!
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var... mask
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var...
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku! mask
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku!

GALERİ

Tramvayda anons ile evlilik teklifi mask
Tramvayda anons ile evlilik teklifi
Komşuda fabrika yangını! mask
Komşuda fabrika yangını!
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu! mask
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu!
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar mask
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar
CHP’den marşlı kutlama mask
CHP’den marşlı kutlama
Gölcük Belediyesi'nden gazetecilere geleneksel iftar mask
Gölcük Belediyesi'nden gazetecilere geleneksel iftar
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL