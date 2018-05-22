Karamürsel’de Bilim Fuarı gezildi

Karamürsel Bekir İlhami Fatma Nedime Calp Ortaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen Bilim Fuarı açıldı. Okulda düzenlenen açılışa Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Karamürsel AKP Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin, Karamürsel Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mesut Çetinkaya, ilçe şube müdürleri, okul müdürleri öğretmen ve öğrenciler katıldı.

ESERLER İNCELENDİ

Açılış ardından Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, öğrencilerin yaptıkları eserleri inceleyerek bilgi aldı. Karamürsel Bekir İlhami Fatma Nedime Calp Ortaokulu Müdürü Hamza Şahin ve okul yöneticileri programa katılan davetlilerle yakından ilgilenerek, amaçlarının öğrencilerini zihin çalışmalarına yönlendirmek ve sosyal yönlerini kuvvetlendirmek olduğunu açıkladı.