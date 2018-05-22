İzmit’te minik eller toprakla buluşuyor

İzmit Belediyesi yeni bir proje başlatarak miniklerin toprakla buluşmasını sağlıyor. Belediyenin Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Minikler Toprakla Buluşuyor’ projesi ile minik öğrenciler toprağa fidan dikiyor. Projenin ilk konuğu Ulugazi İlkokulu birinci sınıfı öğrencileri oldu. Okulun A ve B şubesi öğrencileri öğretmenleri ile birlikte İzmit Belediyesi’nin Durhasan Köyü’ndeki uygulama bahçesine giderek sebze fidelerini toprakla buluşturdu.

SINIF ANNELERİ DE KATILDI

Öğrenciler, minik elleriyle toprağa domates salatalık, biber, patlıcan dikerek can suyunu verdi. Öğrencilerin fidanları toprakla buluşturma heyecanına sınıf anneleri de ortak oldu. Hayatlarında ilk kez bir toprağa fidan diken öğrenciler, “Bu duyguyu anlatmak mümkün değil. Artık bizlerin de bir fidanı oldu. Bizlere bu heyecanı yaşatan Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan ve emeği geçenlere ne kadar teşekkür etsek azdır” dediler.