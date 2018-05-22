Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 14:06 TSİ- Gündem ( G : Bugün 14:07 TSİ )

İLKÇEV iftarda buluştu

İLKÇEV’in 12’nci geleneksel iftar programı Gebze Öğretmenevinde yapıldı. İLKÇEV Başkanı Dr. İlhan Kadıoğlu, Ramazan’da kumanya dağıtımlarının sürdüğünü duyurdu.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV)’in 12’nci geleneksel iftar programı Gebze Öğretmenevinde yapıldı. Programa Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Gebze Belediyesi eski Başkanlarından Hüseyin Öztürk, AKP Gebze İlçe Başkan Vekili Mahmut Yandık, STK temsilcileri, sendika temsilcileri, okul müdürleri ve çok sayıda davetli aileleriyle birlikte katıldı.

KUMANYA DAĞITIMI SÜRÜYOR

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, İLKÇEV Başkanı Dr. İlhan Kadıoğlu'nun açılış konuşmasıyla devam etti. Kadıoğlu, dernek faaliyetleri hakkında bilgi vererek İLKÇEV'in Ramazan ayında muhtaç ailelere zekat, sadaka, fitre ve kumanya dağıtımı yaptığını belirtti. Program iftar ardından çay eşliğinde yapılan sıcak muhabbetlerle ve kılınan Teravih Namazı sonrası sona erdi.

Bugün 14:06 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu! mask
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu!
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku! mask
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku!
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var... mask
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var...
Kaman: Yine iddia ediyorum 6 vekil çıkaracağız! mask
Kaman: Yine iddia ediyorum 6 vekil çıkaracağız!
BBP’de 4 ilçe istifa etti! mask
BBP’de 4 ilçe istifa etti!
Saadet'in Kocaeli adayları açıklandı! mask
Saadet'in Kocaeli adayları açıklandı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu mask
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu
İftar saatine dikkat! Şiddetli geliyor... mask
İftar saatine dikkat! Şiddetli geliyor...
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu! mask
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu!
CHP’de liste belli oldu! mask
CHP’de liste belli oldu!
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var... mask
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var...
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku! mask
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku!

GALERİ

Tramvayda anons ile evlilik teklifi mask
Tramvayda anons ile evlilik teklifi
Komşuda fabrika yangını! mask
Komşuda fabrika yangını!
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu! mask
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu!
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar mask
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar
CHP’den marşlı kutlama mask
CHP’den marşlı kutlama
Gölcük Belediyesi'nden gazetecilere geleneksel iftar mask
Gölcük Belediyesi'nden gazetecilere geleneksel iftar
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL