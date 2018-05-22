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Bugün 14:07 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:09 TSİ )

Zeytinoğlu: İşsizlik tek haneye inebilir

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, şubat ayında yüzde 10.6’ya gerileyen işsizlik oranının memnuniyet verici olduğunu belirterek, istihdama yönelik devam eden teşviklerle ve sezonsal etkilerle işsizliğin tek haneye inebileceğini söyledi.

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TÜİK tarafından açıklanan şubat ayı işsizlik oranının, bir önceki aya göre 0.2 puan, geçen yılın aynı ayına göre ise 2 puan gerilediğine dikkat çeken KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “İşsizlik oranında bir yıl öncesine göre oldukça güçlü bir iyileşme var. İşsizlik oranının aşağı çekilmesinde güçlü büyüme ve istihdama yönelik teşviklerin yansımalarını görüyoruz. Şubat ayında istihdam edilen kişi sayısı 1 milyon 210 bin kişi arttı. Bir önceki yıl ise 2016’ya göre bu sayı sadece 411 bin kişiydi. Önümüzdeki dönemde yatırımlar ile yeni iş imkanlarının artmasıyla ve sezonsal etkilerle işsizlik oranının tek haneye inebileceğini düşünüyoruz” dedi.

“İSTİHDAM PAYI ARTTI”

Sanayi sektöründe istihdam payının arttığını vurgulayan Başkan Zeytinoğlu, “İstihdam edilenlerin yüze 17.7’sinin tarım, yüzde 20’sinin sanayi, yüzde 7’sinin inşaat ve yüzde 55.3’ünün hizmetler sektöründe yer aldığını görüyoruz. Sektörler arasında, sanayi sektörünün payı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 0.5 puan ile en yüksek artışı sağladı. Burada sanayi sektöründe yaratılan istihdam artışını sürdürülebilirliği açısından çok önemsiyoruz” şeklinde konuştu. Ayhan Zeytinoğlu, genç nüfustaki işsizlik oranının geçen yılın aynı dönemine göre 4.3 puan gerileyerek yüzde 19’a düşmesini olumlu karşıladığını belirtti.

BÜTÇE RAKAMLARINI DA DEĞERLENDİRDİ

Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan nisan ayı bütçe rakamlarını da değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Nisan ayında bütçe gelirlerimizin giderlerden fazla artmasına rağmen bütçe 2.7 milyar TL açık verdi. Nisanda bütçe gelirlerine vergi gelirlerinden önemli katkı geldiğini görüyoruz. Başbakanımız tarafından açıklanan yeni destek paketindeki vergi yapılandırılması ile önümüzdeki dönemde bütçe gelirleri daha da artabilir. Giderler tarafında ise enflasyona yakın artışlar olmasını bekliyoruz” dedi.

Bugün 14:07 TSİ - Ekonomi

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