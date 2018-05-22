ENGIE Grup bünyesinde Kocaeli'de faaliyet gösteren İZGAZ dijitalleşme yolunda bir adım daha atarak müşterilerine büyük kolaylık sağlayacak bir hizmeti kullanıma açtı. Evinden taşınarak sözleşmesini iptal ettirmek isteyen müşteriler artık doğal gaz kapama işlemlerini İZGAZ web sitesi üzerinden yapabilecek.

BİLGİLER GÜNCEL OLMALI

Sözleşmesini sonlandırmak isteyen müşterilerin yapması gereken tek şey İZGAZ web sitesi online işlemler bölümünden Evden Taşınıyorum (Sözleşme İptali) kısmına girmek ve buradaki formu doldurmak. Burada dikkat edilmesi gereken husus müşterinin bilgilerinin İZGAZ sistemi üzerinde güncel olması. Eğer sistemde kayıtlı olan cep telefonu numarası müracaat sahibi tarafından kullanılmıyor ise işlemlerin Müşteri Hizmet Merkezlerine gidilerek tamamlanması gerekiyor.

YENİ PROJE ÇALIŞMALARINA DEVAM

www.izgaz.com.tr Online İşlemler üzerinden “Fatura Sorgulama”, “Endeks Bildirimi”, “Tahmini Fatura Hesaplama”, “Otomatik Ödeme Sorgulama” gibi birçok diğer işlem de yapılabiliyor. İZGAZ Online işlemlerle ilgili yeni projeler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Hedef; müşteri merkezlerinden yapılabilen işlemlerin tümünün web sitesi üzerinden de yapılabilmesi. İZGAZ, müşteri memnuniyeti konusunda sürekli mesafe kat etmeye devam ederek çağrı merkezi ve müşteri hizmet merkezleri geliştirmelerinin yanı sıra, şimdi de online hizmetlerle müşteri memnuniyeti seviyesini en üst düzeye taşıma hedefinde.