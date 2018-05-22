BBP'de istifa depremi sürüyor! Sayı 7'ye çıktı...

Erken genel seçimler öncesinde Cumhur İttifakı içerisinde yer alan Büyük Birlik Partisi (BBP)’nin adaylarının, AK Parti listelerinden seçime girmesi kararlaştırılmıştı. Kocaeli’de de 17 BBP’li isim, milletvekili aday adayı başvurusunda bulunmuştu. AK Parti’nin açıklanan milletvekili listesinde ise BBP’ye 10. sıradan yer verilmiş ancak İstanbullu Osman Tüfekçi aday gösterilmişti.

İSTİFALAR TARAFIMA ULAŞTI

Bu ismin aday gösterilmesine BBP’lilerden büyük tepki gelmişti. İzmit, Kandıra, Başiskele Kartepe, Gebze, Gölcük, Körfez olmak üzere toplam 7 ilçe başkanı ve yönetimi görevlerinden istifa etmişti. Yaşanan süreçle ilgili tüm partilileri sağduyuya davet eden milletvekili aday adayı ve il başkanı Serhat Duyar, şunları söyledi: “Türkiye ölçeğinde de camiamızı rahatsız edecek bir durum ortaya çıktı. Yine aynı şekilde Kocaeli’de 17 milletvekili aday adayı ve Kocaeli teşkilatları genel merkez tarafından yok sayılmıştır. Bunun arkasından da bazı ilçe başkanlarının ve il yöneticilerinin istifa haberleri tarafıma ulaşmıştır” dedi.

HERŞEYDEN ÖTE PARTİLİYİZ

Büyük Birlik Partisi’ne yakışan şekilde davranılması gerektiğinin altını çizen Duyar, “Görevlerinden istifa eden ya da istifa etmeyi düşünen tüm arkadaşlarımı sağduyuya davet ediyorum. Hepimizin kabul edemeyeceği bir durum söz konusudur ama burada hepimiz BBP’liyiz ve ona yakışan şekilde hareket etmeliyiz. Tüm teşkilatlarımızdaki arkadaşlarımızla önümüzdeki günlerde bir araya toplayacağız ve net bir karar vereceğiz” şeklinde konuştu.