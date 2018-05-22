Dolardan bir tarihi rekor daha!

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in dün Çin ile ticaret savaşının askıya alındığını açıklamasının ardından, küresel piyasalarda risk iştahını artırmasına bağlı olarak yükselen ve yeni güne 4.5923 lira ile rekor düzeyden başlayan dolar, rekor tazeleyerek 4.6227 liraya kadar çıktı. Euro 5.4620 lira ile, sterlin de 5.2282 lira ile rekorlarını tazelediler.