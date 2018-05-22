KOÜ'lü Berkay'ın ölümü yasa boğdu

Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisi Hüseyin Berkay Arı (21) yakalandığı lenfoma hastalığı nedeniyle yaklaşık 9 aydır tedavi görüyordu. Son olarak tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde fenalaşan Arı, yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İzmit Yenişehir Mahallesi Furkan Sokak adresinde ikamet eden Gençlik Spor İl Müdürlüğünde memur olarak çalışan Seyyit Kutub Arı ve Hülya Arı çiftinin 2 çocuğundan biri olan Hüseyin Berkay Arı’nın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yakalandığı hastalık nedeniyle genç yaşta yaşamını yitiren Arı’nın cenazesi Hasanağa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.