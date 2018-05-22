Dün akşam gerçekleşen MHP'nin milletvekili aday tanıtım toplantısına katılmamasıyla dikkat çeken MHP'nin Kocaeli'deki tek vekili Saffet Sancaklı ortaya çıktı. Sancaklı "Aday tanıtım toplantısına katılamadım çünkü resmi görevlendirildim. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Bosna’daydım. Soydaşlarımızı yalnız bırakmadım. MHP’yi temsilen katıldım. Resmi görevlendirme olduğundan program dışına çıkamazdım. Yarın MHP Kocaeli İl binasında il başkanımızla birlikte startı vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Bugün 16:27 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:33 TSİ )
Saffet Sancaklı, Erdoğan'ın yanındaymış!
Dün akşam gerçekleşen MHP'nin milletvekili aday tanıtım toplantısına katılmamasıyla dikkat çeken MHP'nin Kocaeli'deki tek vekili Saffet Sancaklı ortaya çıktı.
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Bugün 16:27 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz