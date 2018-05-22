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Türk Kamu-Sen’in yeni temsilcisi Çeker

Sağlık çalışanlarının örgütlü olduğu Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı ve Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu üyesi Ömer Çeker, yeni bir göreve daha atandı.

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Buna göre Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi yönetiminin geçtiğimiz günlerde aldığı karar ile Çeker’in Türk Kamu-Sen Kocaeli Temsilciliğine atandığı bildirildi.

“MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

Konu hakkında yaptığı açıklamasında, her platformda sağlık çalışanlarının sorunlarını dile getirdiklerini, haklarının alınması ve geliştirilmesi için mücadele ettiklerini belirten Ömer Çeker, “İl temsilciliği olarak kentimizde kamu çalışanlarının ekonomik, sosyal ve özlük haklarının geliştirilmesi, ayrıca idarelerin kamu çalışanlarına karşı uyguladıkları usulsüzler için mücadelemiz devam edecektir” dedi.

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