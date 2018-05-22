ADD Yahya Kaptan’da yeni başkan Pekyörür

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Yahya Kaptan Şubesi’nde kısa bir süre önce yapılan kongre sonunda başkanlık görevine Akın Turan seçilmişti. Turan aldığı sürpriz kararla başkanlık görevinden istifa etti. Yönetimden de yaşanan istifaların ardından alınan kararla şube başkanlığına, CHP’nin eski il kadın kolları başkanı olan Sevim Korkmaz Pekyörür getirildi. Pekyörür’ün yönetiminde yer alan Bahattin Öztürk ikinci başkan, Aliye Hale Meriç yazman ve Yakup Gökçe de sayman olarak görev yapacak.